Гранат: «У «Динамо» уже видна рука тренера»

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат похвалил нового тренера «бело-голубых» Марцела Личку за работу на старте сезона.

«Уже видна рука тренера в «Динамо», но единственное - на протяжении всего матча пока тяжело владеть преимуществом, показывать интенсивный футбол, как, например, на протяжении первых 30 минут матча с «Краснодаром», - делится Гранат с «Чемпионатом».

Напомним, что динамовцы победили в двух последних официальных матчах – «Зенит» на выезде (3:2) в РПЛ и «Краснодар» дома в Кубке России (4:3). В каждом матче «бело-голубые» забили решающий гол на последних минутах матча.