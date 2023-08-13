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Петрушин: «В обороне «Динамо» был пожар» эксклюзив

13 Августа 2023 • 21:22 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Балтика
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги с «Балтикой» (2:0).

- Сегодня впервые в сезоне команда отыграла на ноль. Коллектив стал лучше выступать в обороне?

- Я бы не сказал, что ребята здорово сыграли в обороне, пока вопросов по защите достаточно много. В первом тайме гости смотрелись достаточно хорошо. У «Балтики» были моменты, а в обороне «Динамо» был пожар. Не скажу, что такой же, как в предыдущих матчах, но всё равно был. Личка ищет сочетания в центральной зоне, сегодня там неплохо выглядели Маричаль и Лаксальт. Самое главное, что не пропустили.

- Лаксальт справляется с задачами опорного полузащитника?

- Перевод Лаксальта в опорную зону - это хороший ход. Он достаточно прилично выглядит на этой позиции. Ещё тренер нашёл неплохую позицию для Макарова. Даже дело не в том, что он сегодня забил. Макаров - острый футболист, обладающий пасом и хорошей обводкой, плюс он может забить. Личка удачно нашёл места для этих спортсменов. Не будем загадывать, но Макаров второй матч подряд смотрится очень прилично на позиции, на которой раньше выступал Захарян.

- Соглашусь. Раньше он выступал на фланге, а сейчас играет ближе к центру.

- Игрок на фланге - игрок зависимый, а игрок в центре всегда будет с мячом. В последних двух играх Денис смотрелся очень неплохо. Новые позиции Лаксальта и Макарова - это плюс в копилку «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Диего Лаксальт Марцел Личка Денис Макаров Николас Маричаль
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