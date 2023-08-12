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«Захарян будет процветать в «Реал Сосьедаде» — Уилкшир

12 Августа 2023 • 16:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
Через 21 ч. 21 мин.

Экс-игрок «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на вероятный трансфер хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Я верю, что Захарян будет процветать в «Реал Сосьедаде». У него есть качества, чтобы преуспеть в Испании. Но, конечно, его уход будет большим ударом по «Динамо», — приводит слова Уилкшира «Чемпионат».

Ранее появилась информация о договоренности между «Динамо» и «Реал Сосьедадом» по переходу 20-летнего футболиста. Отмечалось, что испанский клуб согласовывает последние детали по контракту с российским хавбеком.

Следующий матч «Динамо» проведет завтра, 13 августа. Начало игры с «Балтикой» запланировано на 15:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию встречи в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Люк Уилкшир Арсен Захарян
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