Гладилин — об отъезде Норманна из «Динамо»: «Поступил не очень красиво»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об уходе полузащитника Матиаса Норманна из московского «Динамо».

«Когда у легионера нет основного места в составе, не получается игра, возможно, он нашел причину, чтобы уехать и поменять обстановку. Сделал это не очень красиво», — заявил Гладилин Vprognoze.

Напомним, 27-летний Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды, контракт хавбека принадлежит «Ростову».

В текущем сезоне игрок принял участие только в одном матче Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

Ранее в «Динамо» рассказали, почему норвежский футболист принял решение покинуть клуб и страну.