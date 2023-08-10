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Радмановац — о задаче «Балтики»: «Только первое место»

10 Августа 2023 • 11:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Защитник «Балтики» Никола Радмановац рассказал о главной задаче своей команды на нынешний сезон.

«Если у кого‑то есть какая-то другая цель, то это нормально. Но лично у меня — только первое место», — цитирует Радмановаца «Матч ТВ».

Напомним, текущий сезон является первым для «Балтики» в РПЛ за последние 25 лет. После трёх туров нынешнего розыгрыша чемпионата России калининградская команда располагается на 12-м месте турнирной таблицы, имея в своём активе три набранных очка.

Свой следующий матч «Балтика» проведёт 13 августа против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Никола Радмановац
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