Сёмин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Он соответствует уровню команды»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вероятном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По мнению специалиста, 20-летний россиянин соответствует уровню испанского клуба и имеет все шансы зарекомендовать себя в новой команде.

«Я думаю, Захарян соответствует уровню команды, остальное зависит от него. Не надо ему ни о чём думать, надо каждый день много работать. После каждый игры стоит хорошо восстанавливаться, а потом ещё больше тренироваться — он должен придерживаться такого менталитета», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Ранее сообщалось, что за Захаряна «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян успел провести в составе «Динамо» пять матчей, забить два гола и отдать одну результативную передачу.