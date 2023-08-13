​Гафин прокомментировал инцидент с отъездом Норманна

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался об отъезде полузащитника Матиаса Норманна.

Напомним, что Норманн проинформировал «Динамо» (он находился в аренде в этом клубе) и «Ростов» о расторжении контрактов. Футболист сослался на соображения безопасности.

«У нас работают юристы над этой ситуацией. Я не считаю, что это прецедент, это демарш футболиста. Он нарушил условия своего контракта, по нашему мнению. Чего мы хотим добиться? Справедливости. Верю ли я в искренность его слов? Нет. Думаю, он искал предлог», - сказал Гафин. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».