Мостовой — о разрыве контракта Норманна с «Динамо»: «Никто и не заметит потери»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракт со столичным «Динамо».

Экс-игрок сборной России считает этот поступок непрофессиональным, к тому же он так же поступал и с «Ростовом».

«Нехороших людей много. Но мы видим, что «Динамо» он особо не нужен, если смотреть по уровню состава и его глубине. Никто и не заметит потери», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Норманн в одностороннем порядке разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом», которому он принадлежал, из-за атаки дронов на здание Москвы-Сити, а затем покинул Россию.