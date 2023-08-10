Личка: «Ничего плохого Норманну не желаю, он выбрал свой путь»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уходе из клуба норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров сообщил о том, что Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» (который владеет правами на футболиста) уведомления о расторжении контракта.

Личка заявил, что спокойно относится к решению Норманна, назвав такое поведение личным выбором игрока.

«Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Норманн перешёл в «Динамо» осенью прошлого года из «Ростова» на правах аренды. В составе «бело-голубых» 27-летний полузащитник успел провести 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями.