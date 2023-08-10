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Личка: «Ничего плохого Норманну не желаю, он выбрал свой путь»

10 Августа 2023 • 10:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уходе из клуба норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров сообщил о том, что Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» (который владеет правами на футболиста) уведомления о расторжении контракта.

Личка заявил, что спокойно относится к решению Норманна, назвав такое поведение личным выбором игрока.

«Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Норманн перешёл в «Динамо» осенью прошлого года из «Ростова» на правах аренды. В составе «бело-голубых» 27-летний полузащитник успел провести 18 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн Марцел Личка
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