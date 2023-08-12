Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил тактические нововведения тренерского штаба Марцела Лички.

Смолов справляется со своей новой ролью на поле? В этом сезоне он играет немного в оттяжке.

Думаю, что Личка выбрал верный вектор в плане доверия молодым игрокам. В матче с «Краснодаром» это решение оправдало возложенные на себя надежды, хотя не обошлось без вмешательства случая. Два рикошета сыграли свою роль. Тем не менее, «Динамо» смотрелось достаточно органически.

А Диего Лаксальт смотрелся достаточно органически в роли опросного полузащитника?

Да, вполне. Макаров тоже вышел на поле в матче с «Краснодаром» в новой роли. «Быкам» не хватило Сперцяна, но достаточно хорош был Кривцов.

Вам не кажется, что Захарян понемногу начинает возвращаться на свой предыдущий уровень?

Ситуация с переходом Захаряна - это искусственно надуваемый шарик. Говорить о его переходе куда-то немного преждевременно. Думаю, вброшенный вопрос про европейскую востребованность немного опережает события.