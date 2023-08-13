Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Динамо» (0:2) в матче четвёртого тура РПЛ.

- Судя по статистике, «Балтика» играла с «Динамо» практически на равных, если смотреть владение мячом, которое было 50 на 50. Что не получилось сегодня?

- Не удалось реализовать моменты, чуть более хладнокровно ими распорядиться. В обороне в первом тайме команда в целом играла неплохо. Во втором – просели. Но это понятно. Когда ты не забиваешь, начинаешь психологически переживать, и становится тяжело.

- Показалось, что после первого пропущенного мяча ваша команда немного поникла.

- Это естественно. Мы играли на выезде, плюс болельщики, все это давит, и когда пропускаешь – становится трудно.

- Как оцените старт сезона для «Балтики»?

- Не люблю этого делать. Пусть главный тренер дает оценки. Наша задача - просто играть.

- Как вам уровень РПЛ?

- В Премьер-лиге высокий уровень исполнения. Он гораздо выше, чем в ФНЛ. В этом все отличие, которое я вижу.

- В этом сезоне конкуренция в РПЛ высокая, благодаря удачной игре середняков, таких как «Урал», «Крылья Советов». Получается, даже с грандами можно бороться?

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- Играть можно со всеми. Мы это поняли по матчу со «Спартаком». Да и с «Динамо» тоже. Просто надо реализовывать свои моменты.

- У вас следующая встреча с «Уралом». Воспринимаете эту команду как одного из лидеров нашего чемпионата?

- Мы на каждую игру настраиваемся, как на последнюю. Для нас каждый матч, как финал, потому что мы 25 лет не выходили в Премьер-лигу, и сейчас любая игра, как праздник, и для болельщиков, и для футболистов.

- В Калининграде футбольный бум?

- Конечно. Если бы не Fan ID, было бы еще больше народу. Вы сами видели сегодня, сколько зрителей пришло на «Динамо» - 7600. И это в выходной день. У нас посещаемость тоже немного просела по сравнению с ФНЛ, но все равно приходит порядка одиннадцати тысяч болельщиков. Это еще более-менее. Не как на матче с «Рубином», конечно, когда пришло 25 тысяч зрителей, но все равно неплохо.

- Вы сегодня слышали поддержку болельщиков «Балтики»? Их приехало довольно много.

- Да, я их очень хорошо слышал и хочу сказать им спасибо от души, что они приехали в таком количестве и переживали за нас.

Елена Григорьевская