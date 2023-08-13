«Динамо» повело в матче с «Балтикой» после гола Бессмертного

В первом воскресном матче четвёртого тура Премьер-лиги «Динамо» принимает «Балтику». Лишь в конце часа игры одной из команд удалось открыть счёт. Динамовцы провели затяжную атаку, голкипер гостей сыграл на выходе, но отбил мяч недалеко, в итоге подключившийся к атаке защитник Станислав Бессмертный метров с 10 на силу пробил в ближний угол ворот и открыл счет.

На табло 1:0, «Динамо» с 7 очками поднимается на пятое место, соперник же с тремя баллами делит 10-ю строчку в таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.