Защитник «Балтики» Фернандес сравнил чемпионаты России и Боливии

Защитник «Балтики» Роберто Фернандес сравнил между собой чемпионаты России и Боливии.

По словам 24-летнего футболиста, в РПЛ футбол более интенсивный, чем у него на родине.

«Здесь физически играть сложнее. Мне нравится, что в команде играем вместе, друг друга поддерживаем, и поэтому играть становится легче», — цитирует Фернандеса ТАСС.

Напомним, Фернандес перешёл в калининградский клуб нынешним летом из «Боливара». В составе «Балтики» защитник успел провести четыре матча и забить один гол.

После трёх туров РПЛ «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка.