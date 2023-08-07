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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Балтики» Фернандес сравнил чемпионаты России и Боливии

07 Августа 2023 • 12:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Защитник «Балтики» Роберто Фернандес сравнил между собой чемпионаты России и Боливии.

По словам 24-летнего футболиста, в РПЛ футбол более интенсивный, чем у него на родине.

«Здесь физически играть сложнее. Мне нравится, что в команде играем вместе, друг друга поддерживаем, и поэтому играть становится легче», — цитирует Фернандеса ТАСС.

Напомним, Фернандес перешёл в калининградский клуб нынешним летом из «Боливара». В составе «Балтики» защитник успел провести четыре матча и забить один гол.

После трёх туров РПЛ «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Роберто Фернандес
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