Ледяхов: «Реал Сосьедад» играет в хороший футбол, для Захаряна это будет полезный опыт»

Экс-игрок «Эйбара» Игорь Ледяхов, а ныне тренер «Алании», высказался о предстоящем переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Арсен обладает хорошими качествами. «Реал Сосьедад» играет в хороший футбол, является участником Лиги чемпионов. Думаю, это будет очень полезный опыт для Захаряна», — приводит слова Ледяхова «Матч ТВ».

Ранее наставник «Динамо» Марцел Личка сообщил, что Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад».

По данным СМИ, сумма трансфера составит 12-13 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

В эти минуты «Динамо» принимает на своем поле «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ. Захарян не попал в заявку «бело-голубых», однако смотрит игру с трибуны. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию поединка.