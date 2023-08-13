Смородская: «Захарян сыроват для испанского футбола, присядет на лавку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

По мнению Смородской, 20-летнему футболисту следовало остаться в России ещё на один сезон, так как рискует оказаться на скамейке запасных в новом клубе.

«Мне кажется, Захарян ещё сыроват для испанского футбола. Присядет на лавку. Но в то же время не всегда выпадают такие шансы. В принципе, он правильно сделал, что выбрал «Реал Сосьедад», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, ранее переход Захаряна в «Реал Сосьедад» подтвердил главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.