​Владелец «Динамо»: «Стадион «Спартака» не находится у нас в залоге»

Накануне в сети Интернет был опубликован ряд документов. Источник, который выставил эти документы на всеобщее обозрение, утверждает, что это настоящие документы о финансовой деятельности «Спартака». Среди прочего, на себя обратил внимание тот факт, что «Открытие Арена» - домашний стадион «красно-белых» - находится в залоге у банка ВТБ, владеющего столичным «Динамо». Впрочем, в банке опровергли эту информацию, дав комментарий для «РБК».

«Банк «ВТБ» не кредитовал строительство стадиона «Спартак», это здание не находилось и не находится в залоге у банка», - прояснили ситуацию в пресс-службе банка.

Отметим, что стадион «Открытие Арена» был открыт в начале осени 2014 года товарищеским матчем «Спартак» - «Црвена Звезда».