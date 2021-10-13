​Назван диагноз Умярова

В матче отбора на молодёжный чемпионат Европы травму получил капитан российской «молодёжки» Наиль Умяров, выступающий за «Спартак». У 21-летнего полузащитника в результате обследования был выявлен разрыв капсулы голеностопа. Об этом стало известно sport24. Сроки восстановления Умярова неизвестны.

В сезоне 2021/2022 Наиль Умяров провёл за «Спартак» 12 матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

«Спартак» на сегодняшний день располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Руя Витории отстаёт на семь зачётных баллов.