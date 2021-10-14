Шварц: «Видно развитие сборной России, виден шаг вперёд»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» ответил на вопросы об игровых схемах и выступлении сборников.

- По этому сезону вырисовывается картина, что «Динамо» не очень успешно играет с командами из нижней восьмерки, поражения от «Нижнего», «Крыльев», «Ахмата». Это закономерность? В чем здесь проблема?

- Это те этапы в пути развития, которые команда должна проходить, и она проходит. Из этого мы извлекаем уроки, от этого никуда не уйти, это футбол. Применительно к играм против «Крыльев» и «Ахмата», эти команды очень хорошо обороняются. Да, случаются такие матчи, когда нам не всегда удается на протяжении всего времени игры показывать наш футбол, но для нас важно все время, плюс добавленное, отдаваться игре, не терять ее нити, не терять концентрацию. Но в сравнение могу противопоставить проигранным встречам матч с «Уралом», командой, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Или вспомнить встречу с «Уфой», против которой мы играли в прошлом сезоне и там доминировали, вскрывали оборону достаточно успешно. Это что касается команд из нижней части таблицы. Если говорить о командах, которые возглавляют таблицу, то да, там достаточно равные матчи. В каждой игре мы стараемся наши сильные стороны выводить на первый план.

- Почему «Динамо» использует всего одну комбинацию при угловых, которую, наверное, все уже соперники выучили? Планируете ли разнообразить арсенал в этом плане?

- На самом деле у нас есть разные варианты при угловых. Может быть, в какой-то встрече один превалирует над другим. Но в нашем арсенале используем разные варианты. То же самое касается и штрафных.

- Если Макаров не сыграет, мы останемся фактически без крайних хавбеков. Рассматриваете ли вы вариант схемы с тремя центральными?

- Это как один из вариантов. Мы под игру со «Спартаком» рассматриваем разные варианты. Если Денис Макаров примет участие в игре, то будем играть, как есть. Итоговое решение касаемо схемы выберем уже завтра.

- Ожидаете ли вы, что «Спартак» сыграет в свою привычную схему в пять защитников?

- За прошлый год мы провели восемь дерби, трижды сыграли со «Спартаком», трижды сыграли против «Локомотива» и два матча с ЦСКА. У нас положительный баланс. Если говорить об итоговом положении вещей, независимо от результатов, которые были по итогам матчей, мы сконцентрированы 100% на предстоящем дерби со «Спартаком», нам нужно полностью выложиться и показать свои лучшие качества игры, чтобы у нас была хорошая возможность положительно закончить игру и добиться успеха.

- В последних матчах сборной России Арсен Захарян и Даниил Фомин провели много игрового времени. Являются ли они лидерами команды, рады ли вы этому, как вы оцениваете игру сборной России?

- Я смотрел обе встречи российской сборной. Видно развитие команды, виден шаг вперед, команда успешно играет и развивается под руководством Карпина. Игра со Словенией развивалась непросто, но вовремя забили свои мячи и склонили чашу весов на свою сторону. К сожалению, Денис Макаров был вынужден покинуть сборную чуть раньше. Если говорить о Фомине и Захаряне, то у меня было представление исключительно по телевизионной картинке. Могу сказать, что Фомин на позиции восьмерки провел очень качественный матч, играл положительно и привнес свой вклад в итоговую победу. То же самое могу сказать про Арсена Захаряна. Я доволен обоими игроками.