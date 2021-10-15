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​Ларссон объяснил, что мешало ему забивать за «Спартак»

15 Октября 2021 • 17:25 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.60 3.25 2.80
Через 23 ч. 39 мин.

На официальном сайте «Спартака» появилось видео с небольшим интервью форварда Джордана Ларссона. Шведский футболист в 11 матчах за «красно-белых» в сезоне 2021/2022 не забил ни одного гола.

«Понимаю, что не показывал свой уровень, и в прессе было много грязи. Всё, что там писали - полная чушь. Я вижу, что болельщики мной недовольны, но я и сам собой недоволен. Хочу забивать за «Спартак» в каждой игре и показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось по ряду причин. Летом у меня родился сын, и мне пришлось сразу возвращаться в Россию, после чего я не видел его два месяца. Сложно было не думать об этом. Но сейчас он здесь, как и моя невеста. В игре с «Динамо» рассчитываю забить один или даже два гола», - сказал Ларссон клубной пресс-службе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
15 Октября 2021 в 18:45
Джордан, верим!!!
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