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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория: «Да, Максименко совершал какие-то ошибки, но я в него верю»

16 Октября 2021 • 22:11 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Динамо» (2:2) поговорил о вратарских ошибках и слабой результативности форвардов.

- Понимаете, что происходит с Максименко? Несколько ошибок в важных матчах. В целом кажется, что он немного потерял уверенность.

- Может быть, да, он совершал какие-то ошибки, но, тем не менее, я в него верю. Мне кажется, что у Максименко и полевых игроков бывают моменты, когда человек может немного замешкаться. Это молодой игрок, у него огромный потенциал. Я очень ценю его работу. Естественно, бывают разные моменты, но это все можно подкорректировать, и в целом хочу сказать, что это хороший игрок.

- Сегодня во втором тайме вышел нападающий Тюкавин, который дважды выходил один на один. Один раз он забил гол, во второй раз повезло «Спартаку», счет мог быть 3:0. Будете ли вы об этом говорить с защитниками? Потому что в международных встречах такие моменты будут  наказываться сразу.

- Именно касаемо этой ситуации, мы пропустили несколько мячей, которые не должны были пропустить. Кроме того, можно сказать, что скорость не всегда была достаточной. Но что касается таких выходов один на один, конечно же, это футбол, и в нем происходит в том числе и такое.

- «Спартак» в этом чемпионате не так много забивает, чуть больше одного гола за матч. Команда также прилично пропускает, один мяч за игру. В чем видите возможность увеличить количество забитых мячей, чтобы команда  чаще играла на ноль, как это было в предыдущих двух матчах чемпионата?

- Вообще-то хотелось бы отметить, что ворота атакуют очень много. Я очень доверяю нашим нападающим. Но не стоит забывать, что отсутствуют очень важные игроки, как Промес, Понсе, Мелкадзе. Это качественные футболисты, которые всегда хорошо атакуют. Единственный способ с этим справиться, это просто продолжать работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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