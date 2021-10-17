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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория вытаскивает себя и «Спартак» за волосы из болота

17 Октября 2021 • 00:12 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

«Спартак» накануне матча против «Лестера» вытащил безнадёжный матч против «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о состоянии «красно-белых».

В субботу один за другим можно было посмотреть матчи «Лестера» и «Спартака» – соперников по ближайшему туру в Лиге Европы. Обе встречи вышли огненными: 9 голов в двух поединках, при этом и там, и там кто-то проявил характер. «Лестер», проигрывая, повёл в матче с «МЮ», потом, казалось, упустил победу, но успел её вырвать. «Спартак» же безнадёжно уступал, был в сантиметрах от разгрома, а потом завоевал ничью.

Делать прогноз на матч в среду, исходя из субботних поединков, не очень хочется. Пока можно сделать вывод, что нас ждёт непростой матч, где обе команды будут биться. Однако есть ощущение, что мы увидим другой «Лестер» –  англичанам важнее Премьер-лига, и вряд ли подопечные Брендана Роджерса будут умирать в Москве. Правда, это их проблемы, нам же интереснее «Спартак».

Матч против «Динамо» подтвердил несколько важных тезисов про «Спартак» и Руя Виторию лично. Теперь никто не должен сомневаться, что в команде всё хорошо с характером. В конце первого тайма «красно-белые» стеной встали за новичка Кофрие, а в конце второго – спасли очко в безнадёжной ситуации. Однако в этом как раз ничего нового нет. О том, что у «Спартака» есть характер и командный дух, мы узнали ещё в прошлых матчах.

В матче против «Динамо» хочется отметить иное. Руй Витория умудрился переломить ход абсолютно проигранного поединка за счёт своих действий и замен. Это притом что на замену вышли Ломовицкий и Игнатов. Первого спартаковские болельщики просто уничтожали в сентябре, второй вроде только начинает что-то нащупывать, но явно не тянет на звание спасителя. Витория остался без Промеса, Понсе, Умярова, но умудрился найти варианты для усиления игры, и это заслуживает уважения.

В целом от португальца ждали, что молодые будут прогрессировать и расти, и отчасти мы это видим. Литвинов нравится всё больше, а Игнатов начинает усиливать команду, выходя со скамейки. Учитывая кадровые проблемы «Спартака», Витории стоит поаплодировать.

При этом отдельно хочется отметить именно работу тренера. Он не сдался, и нашёл и правильные ходы, и правильные слова. Витория показал отличный матч-менеджмент, и это важно. По сути, португалец демонстрирует все свои умения и в критической ситуации продолжает вытаскивать себя за волосы из болота. Пока у него получается, но сейчас наступает почти решающий период. «Лестер», «Зенит», «Ростов», «Лестер», «Локомотив» – график убойный, а проблем кадровых у «Спартака» полно. В этот промежуток Витория может как преумножить все заслуги, так и всё потерять.

В работе Витории сейчас очень интересно, как он разложит силы. Матчи против «Лестера» и «Зенита» очень важны, но пройти их одним составом «Спартаку» будет крайне сложно, а резерва у португальца нет. Будет ли Витория ранжировать поединки по важности, или всё же сделает ставку на один матч? Или сможет кем-то из резервистов разбавить состав без потери качества?

Андрей Центров

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