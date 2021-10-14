Малафеев признался, что у него было приглашение в «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поведал, какие клубы интересовались им в бытность профессиональным игроком.

Инстаграм-подписчики экс-вратаря «сине-бело-голубых» поинтересовались, какие клубы выходили с предложениями на Малафеева в течение карьеры и куда был реальный шанс перейти.

«Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак» - честно ответил на вопрос Малафеев, проведший всю свою карьеру в составе петербуржцев.

За годы выступлений в составе «Зенита» Вячеславу Малафееву удалось стать с командой четырёхкратным победителем чемпионата России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.