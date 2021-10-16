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Витория указал на ошибку арбитра матча с «Динамо»

16 Октября 2021 • 21:58 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (2:2).

- Это была сложная игра. Хочу сказать, что не во всех моментах мы были хороши. Самое главное в этой игре было то, что мы показали характер. Эта ничья против «Динамо» против сложного и достойного соперника. Мне кажется, что мы заслужили именно такую ничью, которая получилась.

- Вы играете в еврокубках, «Динамо» не играет. По первому тайму было видно, что «Динамо» было физически сильнее, хотя соперник не играет в Европе. Это все же положительный или отрицательный момент?

- Именно участие в еврокубках - это не то же самое. Мы ищем какие-то решения. Как вы заметили, что в этом матче отсутствовали многие хорошие игроки, такие как: Промес, Понсе, Умяров, Хендрикс. Конечно же, играть было тяжелее. Кроме того, в игре были трудности в виде того, что мы пропустили от «Динамо». Соперник, в принципе, чувствовал себя комфортнее. Очень хорошо, что после этого три новых игрока, которые вошли в игру, они вдохнули новую жизнь, и таким образом мы пришли к этой ничьей. Что касается именно еврокубков, разумеется, там совершенно другие эмоции. Матчи до еврокубков и после  сильно отличаются. Но в данный момент я не готов сказать, что это как-то влияет.

- Можно ли сказать, что эта ничья для «Спартака» как победа, учитывая то, как развивались события матча? Как оцените эпизод с потасовкой? Кто виноват? Правильно ли судья показал столько желтых карточек, надо ли было показать кому-то красные?

- Конец игры, конечно, был другой. Мы шли до самого конца. Конечно, в данном случае ничья была гораздо лучше поражения, поэтому эти два мяча и три футболиста, которые вышли в финале, вдохнули новые эмоцию в игру, в жизнь, это было хорошо. Мы заработали очко. Было бы, конечно, хорошо заработать и три, но и оно было заработано нами абсолютно честно и заслуженно.

Я, к сожалению, не видел каких-то именно фотографий. Возможно, потом удастся посмотреть. Хочу также дать комментарий по работе арбитра, поскольку в данном вопросе он должен был отследить данную ситуацию и постараться не дать им столкнуться, поскольку, конечно же, игроки на эмоциях и немного потеряли голову, но мне не хотелось бы кого-то судить в данной ситуации, поскольку я не знаю всех подробностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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