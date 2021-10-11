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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сразу 5 игроков «Спартака» восстановились после травм

11 Октября 2021 • 19:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

«Спартак» заявил о том, что к общей группе команды присоединились ранее травмированные футболисты. Это игроки обороны Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон.

В субботу «красно-белым» предстоит непростой матч против идущего на втором месте «Динамо». Коллектив Руя Витории пока лишь седьмой с 16 очками в активе. Правда, в турнирной таблице большая плотность, и в случае победы спартаковцы могут взлететь сразу на вторую строчку в таблице.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Динамо» прозвучит в 19:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Спартак Москва
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