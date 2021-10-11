Сразу 5 игроков «Спартака» восстановились после травм

«Спартак» заявил о том, что к общей группе команды присоединились ранее травмированные футболисты. Это игроки обороны Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитники Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс, а также форвард Джордан Ларссон.
В субботу «красно-белым» предстоит непростой матч против идущего на втором месте «Динамо». Коллектив Руя Витории пока лишь седьмой с 16 очками в активе. Правда, в турнирной таблице большая плотность, и в случае победы спартаковцы могут взлететь сразу на вторую строчку в таблице.
Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Динамо» прозвучит в 19:00. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Сразу 5 красно-белых приступили к тренировкам с основной командой после повреждений!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 11, 2021
С возвращением! pic.twitter.com/2IN5nJmuno