​«Спартак» поставил Кутепову условие продления контракта

«Спартак» готов подписать новый контракт с Ильёй Кутеповым только в том случае, если футболист согласится на сокращение зарплаты. Об этом журналист Максим Алланазаров написал в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!». В настоящий момент защитник «красно-белых» зарабатывает 2,3 миллиона евро ежегодно.

Действующий контракт Ильи Кутепова со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем чемпионате защитник провёл за «красно-белых» всего лишь два матча.

Всего за первую команду «Спартака» Илья Кутепов провёл 111 матчей. В них защитник отметился двумя забитыми мячами. На счету Кутепова 13 игр за сборную России.