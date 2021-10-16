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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кого «Спартак» купит и продаст зимой

16 Октября 2021 • 10:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.65 3.25 2.85
Через 5 ч. 22 мин.

В последнее время активизировались слухи о том, кого «Спартак» может приобрести зимой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что будут делать москвичи зимой.

На дворе октябрь, и до трансферного окна ещё далеко, но уже сейчас стали появляться разговоры о предстоящей селекции «красно-белых». На самом деле странно, что эти слухи просочились сейчас. Трансферная кампания «Спартака» в любом случае будет зависеть от еврокубков. Если «красно-белые» сумеют занять хотя бы третье место в группе в Лиге Европы, то получат право весной сыграть в еврокубках. В этом случае до 31 января надо будет усилиться. Если же «Спартак» станет четвёртым, то спешка ни к чему, и можно спокойно работать в рамках российского окна, которое захлопнется в феврале.

В последнее время активно обсуждается информация, что «Спартак» уже зимой может приобрести Ивана Ломаева из «Крыльев Советов». Честно говоря, эти разговоры выглядят странновато. Александр Максименко небезгрешен, и его ляпы, которые повторяются в главных матчах, начинают надоедать. Тем не менее вратарь прогрессирует, и глупо этого не замечать. Да и странно выглядит потенциальная ставка на Ломаева вместо Максименко. Молодой вратарь самарцев, который всего несколько месяцев выступает на уровне Премьер-лиги, пока не показал, что сильнее спартаковца.

Возможно, «Спартаку» нужен новый сильный второй номер. Артём Ребров близок к завершению карьеры, Александр Селихов после травмы никак не может войти в ритм. Однако в этом случае странной будет мотивация Ломаева – пойти сесть на лавку. При этом вратарь «крылышек» точно будет стоить дорого, а «Спартаку» сейчас тратить большие деньги на усиление запаса не стоит. Уж проще зимой подписать контракт с вратарём молодёжной сборной России Максимом Бориско, у которого летом истекает соглашение с «Балтикой». Откровенно говоря, история с Максименко и поиском ему замены выглядит как информационная атака на вратаря накануне важных матчей с «Динамо» и «Зенитом».

Примерно из той же оперы видятся и разговоры про продажу Эсекеля Понсе. Аргентинец – лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне, который до травмы стабильно приносил результативные баллы. Продавать сейчас Понсе – это безумие чистой воды. «Спартак» барахтается в середине таблицы, и оставаться с Соболевым и Ларссоном, которые никак не наберут форму, будет странным решением.

Из всего, что сейчас активно обсуждается, логичным шагом выглядит только продажа Йоррита Хендрикса. Приглашение голландца ещё год назад выглядело странным, и его игра в Москве скепсис только подтвердила. Хендрикс действует откровенно плохо на поле. Вдобавок к этому в «Спартаке» на глазах раскрывается молодой Литвинов. Сейчас Хендрикс выглядит не третьим, а лишь четвёртым выбором на эту позицию. Учитывая, что он занимает легионерскую позицию, необходимости в нём просто нет. При этом нет уверенности, что «Спартаку» прямо-таки нужен какой-то полузащитник в центральную ось. Скорее к Зобнину, Умярову и Литвинову стоит взять ещё одного крепкого футболиста на подмену с российским паспортом для количества, так сказать. Хотя, если получится найти по-настоящему сильного опорника-иностранца, он мог бы помочь.

«Спартаку» бы точно не помешал правый латераль. Кажется, что эта позиция проседает с оборонительной точки зрения, а Мозес больше бы пригодился в атаке.  Однако в России таких нет, а под иностранца придётся отдавать легионерский слот.

Отдельно пугает ситуация в обороне. У Жиго через полгода заканчивается контракт, и замену ему надо искать срочно. Продать француза – это будет очень непопулярный шаг. Однако отпустить его бесплатно летом, учитывая, что «Спартак» сейчас не готов сильно тратиться, и вовсе выглядит роскошью.

В общем, «Спартаку» на трансферном рынке придётся решать много задач. Тем временем спортивного директора клуб до сих пор не нашёл.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго Эсекель Понсе Йоррит Хендрикс
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