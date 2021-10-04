Стали известны сроки восстановления Понсе

Поединок с «Наполи» в Лиге Европы на прошлой неделе стал триумфальным для «Спартака», но роковым для нападающего команды Эсекеля Понсе. В одном из эпизодов игрок столкнулся с защитником соперника, повредив колено.

Как итог, Понсе вынужден был перенести операцию на мениске, после чего должны были стать известны более точные сроки реабилитации. Официальный сайт «красно-белых» сообщает, что сбылись не самые оптимистичные предположения – хирургическое вмешательство прошло без особых трудностей, но форвард теперь пропустит около трех месяцев.

Согласно предоставленной информации, 24-летний Понсе вернется на футбольное поле не раньше января, то есть уже во второй части сезона.