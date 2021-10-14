Мостовой прокомментировал травму Умярова

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на полученное Наилем Умяровым повреждение в расположении молодёжной сборной России. 21-летний полузащитник пропустит игры с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом».

«Неприятно, что он получил травму. Хорошо, что сейчас Зобнин восстановился. Наиль получил травму в неподходящий момент, когда и в основе молодёжной сборной капитан, и в «Спартаке» играет», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По прогнозам, Наиль Умяров сможет вернуться на поле примерно через месяц.

В ближайшем матче РПЛ «Спартак» померяется силами в дерби с «Динамо». Встреча московских команд состоится в субботу, 16 октября.