Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

«Понравилась концовка матча. «Динамо» переигрывало «Спартак» не только по счёту, но и по игре. Они, конечно, расстроились больше. Тюкавин мог сделать счёт 3:0, был стопроцентный момент. «Спартак» забил и сумел вернуться в игру после этого. «Красно-белые» были какими-то заторможенными, «Динамо» смотрелось лучше. Конечно, потеря Промеса играет очень большую роль, а Зобнин и Ларссон ещё не набрали форму после травм.

Ничья была в пользу «Спартака». Игроки «Динамо» должны кусать себя за все места. Счёт был все-таки не по игре. Но не стоит смотреть именно на игру. Сборная тоже показывала невыразительную игру, а очки набрала. У «Динамо» вроде бы все здорово, а потом тоже потеряли. Вести 2:0 и упустить победу за пару минут. Это молодость. Нельзя выехать на десяти людях, которым чуть за 20.

С «Лестером» «Спартаку» будет очень тяжело. «Лисы» здорово разобрались с «Манчестером», а в Лиге Европы им терять фактически нечего. Так что сдержать их будет проблематично», - сказал Мостовой.