Музыкант Лоза поделился прогнозом на матч «Спартак» - «Динамо»

Представитель отечественной эстрады высказался на тему грядущей очной встречи двух московских клубов – «Спартака» и «Динамо».

«На данный момент «Спартак» и «Динамо» - равные команды. Нет стабильности и нельзя давать гарантии, что команды сыграют на каком-то определённом уровне», - цитирует Юрия Лозу «Спорт-экспресс».

Музыкант добавил, что «Зенит» закономерно идёт на вершине турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, так как питерский клуб показывает стабильный футбол.

В московском дерби, которое состоится уже завтра, 16 октября, Юрий Лоза ожидает увидеть ничейный итог.

Встреча «Спартак» - «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени.