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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Музыкант Лоза поделился прогнозом на матч «Спартак» - «Динамо»

15 Октября 2021 • 20:32 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.60 3.25 2.80
Через 21 ч. 46 мин.

Представитель отечественной эстрады высказался на тему грядущей очной встречи двух московских клубов – «Спартака» и «Динамо».

«На данный момент «Спартак» и «Динамо» - равные команды. Нет стабильности и нельзя давать гарантии, что команды сыграют на каком-то определённом уровне», - цитирует Юрия Лозу «Спорт-экспресс».

Музыкант добавил, что «Зенит» закономерно идёт на вершине турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, так как питерский клуб показывает стабильный футбол.

В московском дерби, которое состоится уже завтра, 16 октября, Юрий Лоза ожидает увидеть ничейный итог.

Встреча «Спартак» - «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Юрий Лоза РПЛ
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Комментарии (1)
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Don sangre
15 Октября 2021 в 20:58
Кубыть твою в облепиховую Юрко уже и жнец, и спец, и экспертец))))
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16.10  14:00 Арсенал Тула ... Зенит 6.4 5.2 1.45
16.10  16:30 Рубин ... Локомотив Москва 2.6 3.25 2.9
16.10  19:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.7 3.45 2.65
16.10  19:00 Сочи ... Ростов 1.82 3.55 4.8
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