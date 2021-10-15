Самедов рассказал, чего ждёт от дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением о грядущем столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Обе команды будут бороться. Игра будет богата на моменты, но я искренне жду победы «красно-белых». «Спартак» должен одержать победу», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби состоится на домашнем стадионе «красно-белых» в субботу, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Перед этим матчем «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на второй позиции.