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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов рассказал, чего ждёт от дерби «Спартак» - «Динамо»

15 Октября 2021 • 13:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.60 3.25 2.80
16.10 19:00

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением о грядущем столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Обе команды будут бороться. Игра будет богата на моменты, но я искренне жду победы «красно-белых». «Спартак» должен одержать победу», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби состоится на домашнем стадионе «красно-белых» в субботу, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Перед этим матчем «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Самедов
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