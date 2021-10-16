​Джикия посвятил свой гол Симоняну

«Спартак» в субботу вечером забил два гола в концовке и спас ничью в дерби с «Динамо» - 2:2. Один из голов «красно-белых» на свой счёт записал Георгий Джикия. Журналист Игорь Рабинер в «Телеграме» написал о том, что после игры капитану «Спартака» позволил Никита Симонян, который перед стартом поединка наносил символический удар по мячу в центре поля. Ветеран «Спартака», отпраздновавший на днях свой 95-й день рождения, поздравил Джикию с яркой концовкой. Защитник, в свою очередь, посвятил Симоняну свой гол.

На текущий момент «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.