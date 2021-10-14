Лещенко рассказал, какой результат устроит «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ждёт от поединка 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Он отметил, что сложно выделить явного фаворита.

Лещенко ждёт интересное противостояние с непредсказуемым исходом.

«У «Спартака» есть пару травмированных игроков, но я думаю, что у них хватит ротации, чтобы заменить их. Думаю, что ничья в гостях у «Спартака» — хороший результат для «Динамо». Против «красно-белых» всегда очень трудно играть, тем более, когда матч в гостях», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября и начнётся в 19:00 по московскому времени.