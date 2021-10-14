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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещенко рассказал, какой результат устроит «Динамо» в дерби со «Спартаком»

14 Октября 2021 • 21:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ждёт от поединка 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Он отметил, что сложно выделить явного фаворита.

Лещенко ждёт интересное противостояние с непредсказуемым исходом.

«У «Спартака» есть пару травмированных игроков, но я думаю, что у них хватит ротации, чтобы заменить их. Думаю, что ничья в гостях у «Спартака» — хороший результат для «Динамо». Против «красно-белых» всегда очень трудно играть, тем более, когда матч в гостях», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва РПЛ Лев Лещенко
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