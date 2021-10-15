Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «красно-белые» хотят приобрести вратаря для конкуренции с Александром Максименко.

«Считаю, что это нормально. Это обычный правильный шаг любой команды. У Максименко сейчас практически нет конкуренции, он играет на протяжении долгого времени один. Ничего страшного в приобретении нового вратаря нет, это нормально.

В плюс или в минус такая конкуренция пойдет для Максименко, никто не знает. Вратарь такая роль ещё: отбил, спас команду, и ты лучший, а потом ошибся и сразу стал худшим. Для команды это хорошо, когда в составе есть два-три вратаря высокого уровня. А в индивидуальном плане уже у всех по-разному. Простой пример - Станислав Крицюк. Он сейчас основной вратарь «Зенита», а пару месяцев назад о нём никто и не слышал. Он играл в Португалии, никто ничего не знал, а сейчас стал основным вратарём «Зенита». Не удивлюсь, если его вызовут в сборную, тем более, вызывают много вратарей», - сказал Мостовой.