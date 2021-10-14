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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Подтверждением класса Гисдоля является то, что при нём команды не вылетали»

14 Октября 2021 • 13:59 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.65 3.20 2.80
16.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» оценил квалификацию коллеги из «Локомотива» Маркуса Гисдоля.

- Недавно ваш соотечественник Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив». Про него не так много информации в России. Хотелось бы услышать ваше мнение про него. Что он за тренер, что за человек, какой футбол нам ожидать от «Локомотива»?

- Я не так хорошо его знаю. Мы пару-тройку раз виделись, но я могу точно сказать, что это тот тренер, который качественно и хорошо работал в Бундеслиге. Если взять его карьеру, то он возглавлял «Гамбург», «Хоффенхайм» и «Кёльн». Подтверждением его класса является то, что при Маркусе команды не вылетали, хотя находились в достаточно сложной ситуации. Наверное, это говорит именно о классе главного тренера. Я считаю, что он компетентен в своей сфере, это тренер с четким почерком, четкой картиной того футбола, который мы видим. И это тот футбол, который он будет прививать «Локомотиву».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Маркус Гисдоль Сандро Шварц
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