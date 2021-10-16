Сёмин поделился прогнозом на матч «Спартака» с «Динамо»

Юрий Сёмин, покинувший недавно должность главного тренера «Ростова», поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния между «Спартаком» и «Динамо».

Специалист считает, что в данном матче нет явного фаворита. Однако, Сёмин указал на намерения «красно-белых» продлить свою победную серию, учитывая фактор домашних трибун.

«У «Спартака» будет небольшое преимущество. Обе команды в хорошей форме, играют в классный футбол. Мне кажется, что будет забито не мало мячей», - спрогнозировал Сёмин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что встреча в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги пройдет уже сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.