Бубнов рассказал, кто победит в дерби «Спартак» - «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями относительно предстоящего московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Прогноз: 1:2. «Спартак» имеет шанс ворваться в группу лидеров, но у гостей меньше травмированных. Дерби на три результата, в котором ставлю на «Динамо», - передает слова аналитика Sportbox.

«Спартак» примет «Динамо» на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». Игра пройдет в субботу, 16 декабря, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

Перед этим матчем «красно-белые» занимают седьмое место в таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» идут на второй строчке.