Точилин: «Хотел бы, чтобы «Динамо» добыло победу в дерби»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин, который на днях покинул пост наставника «Кубани», поделился своими предположениями насчет дуэли между «бело-синими» и «Спартаком».

Специалист считает, что зрители увидят равный футбол. По его словам, «красно-белые» сейчас находятся на ходу, в то время, как динамовцы начали понемногу терять форму. «Хотелось бы, чтобы «Динамо» выиграло. Любая ошибка может повлиять на итоговый счет», - подытожил Точилин в интервью Rusfootball.info.

Примечательно, что в случае победы над принципиальным соперником «Спартак» сравняется с ним по набранными пунктами в турнирной таблице РПЛ.

Старт самого матча запланирован на 19:00 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет проследить на сайте Livefootball.ru