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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов – о травме Умярова: «Это спорт, так бывает»

14 Октября 2021 • 13:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал повреждение Наиля Умярова, полученное в молодёжной сборной России.

«Большая потеря для команды. Но это спорт, так бывает. Такое встречается у всех команд, нужно искать выход», - сказал Баженов в интервью «РБ Спорт».

Как считает бывший форвард «красно-белых», теперь главному тренеру «Спартака» Рую Витории нужно на определить, кто сможет восполнить потерю Умярова в центре поля. Баженов предполагает, что это может быть Хендрикс или молодой игрок.

По предварительным прогнозам, Наиль Умяров пропустит около месяца. В текущем сезоне 21-летний центрхав сыграл в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Наиль Умяров
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