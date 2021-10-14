Баженов – о травме Умярова: «Это спорт, так бывает»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал повреждение Наиля Умярова, полученное в молодёжной сборной России.

«Большая потеря для команды. Но это спорт, так бывает. Такое встречается у всех команд, нужно искать выход», - сказал Баженов в интервью «РБ Спорт».

Как считает бывший форвард «красно-белых», теперь главному тренеру «Спартака» Рую Витории нужно на определить, кто сможет восполнить потерю Умярова в центре поля. Баженов предполагает, что это может быть Хендрикс или молодой игрок.

По предварительным прогнозам, Наиль Умяров пропустит около месяца. В текущем сезоне 21-летний центрхав сыграл в 12 матчах.