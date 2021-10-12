​Промеса признали лучшим игроком «Спартака» в сентябре

Куинси Промес уверенно победил в голосовании болельщиков «Спартака», в котором определялся лучший игрок команды в сентябре. Голландский нападающий набрал 53% голосов, существенно опередив Георгия Джикию (15%). Об этом сообщается на страницах клубного сайта «красно-белых».

В сентябре Куинси Промес провёл за «Спартак» пять матчей в различных соревнованиях. В них голландец отметился четырьмя забитыми голами. Промес оформил дубль в матче Лиги Европы против «Наполи», а также по разу поражал ворота «Химок» и «Уфы» в играх чемпионата России.

После десяти туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.