Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

- «Спартак» не проигрывает в дерби с «Динамо» уже шесть матчей. Весомая статистика.

- Меня такая серия не особо настораживает, потому что «Динамо» сейчас показывает лучший футбол, чем «Спартак». И потом это более молодая команда. К тому же Умяров у хозяев травмировался и не сыграет. У него достаточно серьезное повреждение, а ведь Наиль был основным игроком у «Спартака». Поэтому, думаю, что динамовцы могут сыграть успешно в субботу. Тем более что «красно-белые» потеряли еще и Промеса с Понсе.

- У вас есть понимание, за счет чего «Динамо» в этом сезоне так прибавило и идет в лидерах чемпионата?

- Когда с командой в свое время работал Малафеев, там играло очень много молодежи. И до последнего эти ребята конкурировали с киевским «Динамо» и претендовали на чемпионство. Молодежи есть, что доказывать. С другой стороны, молодости свойственна нестабильность. Игра с «Крыльями Советов» и показала нестабильность команды. Хотя и «Крылья» тоже молоды, если говорить о составе. Но тогда москвичи сыграли очень слабо, особенно в атаке. А мне нравится, как в большинстве матчей команда смотрится именно в атаке. Пусть в обороне и есть проблемы.

- Если Макаров не сможет сыграть со «Спартаком», то «Динамо» останется без крайних хавбеков. Это создаст большие проблемы гостям?

- Проблемы, конечно, будут. Это сейчас не просто игрок, а ведущий футболист. Его будет не хватать. Но этим и отличается хорошая команда. Когда кто-то из лидеров выбывает, на его место выходит другой игрок, и клуб показывает тот же футбол. А так получится, что это команда одного футболиста. Понятно, что это не Месси и Роналду, но если игра в атаке зависит от одного человека, то о классности команды говорить не стоит.

- На что надо обратить внимание в игре «Спартака»?

- Нужно не на соперника смотреть, а на себя. Играть надо в тот футбол, который самим нравится и приносит результат. А подстраиваться - это удел более слабых команд.

- Мы увидим контратакующий футбол, если учесть что обе команды будут стремиться атаковать?

- Не исключаю. Все-таки «Спартак» играет в обороне не ахти – пропускает почти в каждом матче. И это надо использовать. Думаю, будет рваный футбол с активным прессингом в зоне обороны на половине поля соперника, с отходом. Постоянно играть в прессинг очень сложно, потому что для этого надо быть очень хорошо готовым функционально. Игра может быть в рваном темпе.

- Голов много увидим?

- Хотелось бы, хотя бывает так, что голов много, а удовольствия от игры нет. А иногда при 0:0 невозможно оторваться от экрана.

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- У «Динамо» в этом сезоне было много таких матчей?

- Я не все встречи видел. С «Крыльями» была неудачная игра. Но в целом, команда ровно играет.

- На какие места могут претендовать эти соперники в чемпионате?

- Рано говорить о чемпионстве, хотя все может быть. Но «Зенит» по составу сильнее всех. Мне бы хотелось, чтобы «Динамо» боролось за второе-третье место. Ему это по силам. А «Спартак» пока оставляет двоякое впечатление, как и тренер. На предсезонном турнире команда много забивала, а есть такое поверье, что если перед сезоном много забиваешь, то в сезоне будут проблемы с этим. И «Спартак» это подтвердил. Игроки те же, а забивать получается с трудом. Что-то сломалось в их механизме. Они могут побороться за призовые места. Но не за чемпионство.

- Какого результата ждете в дерби?

- Хорошей игры, чтобы получить удовольствие. Смотришь матчи за рубежом и получаешь большое наслаждение от зрелища. Вот и завтра хочу это же увидеть.

Елена Григорьевская