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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «За счёт опыта «Спартака» дожмёт «Динамо», как мне кажется» эксклюзив

15 Октября 2021 • 19:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.60 3.25 2.80
Через 22 ч. 49 мин.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от дерби «красно-белых» против «Динамо».

«Тяжело сейчас сказать, кто выглядит сильнее, все-таки это дерби. Шансы примерно равны. Многие игроки приехали из сборной. После паузы в чемпионате решать будет именно исполнительское мастерство. Сейчас все игроки в лучшей физической форме, все кондиции уже набраны. Я все-таки больше склоняюсь к победе «Спартака». У них более опытный состав, и это как раз должно помочь им выиграть.

«Динамо» - очень молодая и амбициозная команда. Они отдадут все силы, чтобы не дать «Спартаку» выиграть. Ничья, конечно, оптимальный вариант в такой игре, но за счет опыта «красно-белые» дожмут, как мне кажется. А так, тяжело сказать. Думаю, обе команды подготовились хорошо», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Максим Деменко
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