Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от дерби «красно-белых» против «Динамо».

«Тяжело сейчас сказать, кто выглядит сильнее, все-таки это дерби. Шансы примерно равны. Многие игроки приехали из сборной. После паузы в чемпионате решать будет именно исполнительское мастерство. Сейчас все игроки в лучшей физической форме, все кондиции уже набраны. Я все-таки больше склоняюсь к победе «Спартака». У них более опытный состав, и это как раз должно помочь им выиграть.

«Динамо» - очень молодая и амбициозная команда. Они отдадут все силы, чтобы не дать «Спартаку» выиграть. Ничья, конечно, оптимальный вариант в такой игре, но за счет опыта «красно-белые» дожмут, как мне кажется. А так, тяжело сказать. Думаю, обе команды подготовились хорошо», - сказал Деменко.