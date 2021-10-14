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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Спартак» сейчас на ходу»

14 Октября 2021 • 13:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» оценил силу и форму соперника.

- Мы очень рады предстоящей встрече, предстоящему дерби против «Спартака». Наверняка это будет эмоциональная игра, игра с высоким накалом и своим нервом. Неважно на самом деле, какие были результаты матчей до этого. В данном случае мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно сыграть грамотно, организованно в обороне, включить все наши скорости, которые есть у игроков атаки, отдаться полностью игре и добиться желаемого результата.

- Чем запомнились прошлые матчи со «Спартаком»? Особенно можно вспомнить матч на выезде, когда «Динамо» вело в счете и в концовке не удержало. Вы собираетесь, может быть, больше времени уделить обороне? «Спартак» на ходу, обыграл «Наполи».

- Да, вы правы, «Спартак» сейчас на ходу, в последнее время он добился положительных результатов. Мы помним ту встречу, когда «Спартак» играл с численным преимуществом против «Наполи», но в то же время показал достаточно качественную игру и добился победы. Мы проанализировали этот матч и встречу, которая состоялась в прошлом году, когда мы играли на выезде. Если говорить более  подробно о ней, то в первом тайме мы очень хорошо сыграли, играли смело, агрессивно. У нас достаточно много получалось. В эту субботу мы тоже подходим с полной готовностью  к этой встрече. Я считаю, что мы достаточно хорошо провели этот цикл до этой игры, должны поддерживать темп игры и скорость до финального свистка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сандро Шварц
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