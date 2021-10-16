​Ларссон и Соболев – в атаке «Спартака» на дерби с «Динамо»

Главным событием субботнего вечера в чемпионате России будет дерби Москвы между «Спартаком» и «Динамо». Наставник «красно-белых» Руй Витория принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Динамо» прозвучит в семь часов вечера по московскому времени. Следить за дерби во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Динамо» занимает в таблице Премьер-лиги второе место, а «Спартак» - седьмое.