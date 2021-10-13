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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников: «Витория точно не хуже Тедеско»

13 Октября 2021 • 18:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
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16.10 19:00

Известный российский теннисист Евгений Кафельников сравнил тренера «Спартака» Руя Виторию с его предшественником – Доменико Тедеско.

По мнению экс-первой ракетки мира, португальский специалист не уступает в уровне квалификации «некоторым персонажам после Карреры», как сказал сам Кафельников в интервью «РБ Спорт».

«Думаю, Руй Витория точно не хуже Тедеско, а даже лучше в некоторых компонентах. Витория выжимает максимум из состава «Спартака», - добавил известный болельщик «красно-белых».

Также Кафельников выразил допущение, что большинство игроков «народной команды» не соответствуют по своему уровню её статусу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников Руй Витория Доменико Тедеско
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