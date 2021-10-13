Кафельников: «Витория точно не хуже Тедеско»

Известный российский теннисист Евгений Кафельников сравнил тренера «Спартака» Руя Виторию с его предшественником – Доменико Тедеско.

По мнению экс-первой ракетки мира, португальский специалист не уступает в уровне квалификации «некоторым персонажам после Карреры», как сказал сам Кафельников в интервью «РБ Спорт».

«Думаю, Руй Витория точно не хуже Тедеско, а даже лучше в некоторых компонентах. Витория выжимает максимум из состава «Спартака», - добавил известный болельщик «красно-белых».

Также Кафельников выразил допущение, что большинство игроков «народной команды» не соответствуют по своему уровню её статусу.