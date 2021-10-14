Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о дерби «Спартак» - «Динамо», которое состоится в субботу.

- У кого больше шансов в дерби набрать очки?

- Силы примерно равны. Обе команды сейчас находятся в неплохой форме. Многое будет зависеть от того, как тренеры подведут своих ребят к игре, и в каких кондициях будут футболисты. А по исполнителям и качеству игры соперники одинаковые. «Динамо» сейчас находится выше в турнирной таблице, но это не так важно. Любая победа, и «Спартак» догонит лидирующую группу.

- У «Динамо» и «Спартака» много игроков разъезжались по сборным. Это сильно повлияет на игру команд?

- Конечно. Это всегда влияет. У «Спартака» Джикия - ключевой футболист, Бакаев тоже важен. Плюс выбыл по травме Умяров. Литвинов выступал за молодежку. Но парень молодой, восстановится он быстро. У «Динамо» Тюкавин играл за молодежку. Но он не имеет постоянного места в составе. Обычно на клубе сказывается отъезд большой группы футболистов, потому что они не участвуют в тренировочном процессе команды.

- Умяров получил травму и выбыл на месяц, и распалась его связка с Литвиновым, которая многим понравилась. Кем заменить Наиля?

- Оба игрока – разрушители и подыгрывающие. Их позиции на поле не ключевые. Это опорные хавбеки, которые носят пианино. Судьбу встречи решают другие футболисты. Замена найдется, и вариантов у Витории достаточно. Обойма большая.

- У «Спартака» большая группа игроков вернулась к работе с основой после залечивания травм. Ждать существенных изменений в составе?

- Если ребята наберут кондиции, и нет побочек после травм, то Ларссон, Кутепов, Зобнин сразу могут выйти в стартовом составе. Ларссон уж точно. А что касается Кутепова, тут тренер решит исходя из тактики. Когда большая обойма – легче выбирать тактику.

- Что касается потерь, с «Динамо» точно не сыграют Понсе и Промес. Как это оцените?

- Очень серьезные потери. Особенно Промес, который набрал кондиции. В последних матчах именно от него шла энергетика в атаке. Это подыгрывающий футболист, но он сам забивал. Когда он в порядке – «Спартак» играет по-другому. Это будет потеря. Понсе тоже делал игру в атаке. Их потеря может стать проблемой для «красно-белых».

- Какая команда вам больше нравится, если судить по последним матчам?

- «Динамо» было поинтереснее. Были мысли, новые идеи. Но они играют пока не очень стабильно, потому что в команде много молодежи. Этот состав «Динамо» можно сравнить со спартаковским 1996-го года, когда первый круг команда провела, чередуя хорошие матчи с не очень внятными. Так было, пока ребята не набрались опыта.

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- Какого результата ждете в этом противостоянии?

- Ничью. По силам соперники равны, по качеству исполнителей, но удача может к кому-то повернуться лицом. Победа хозяевам нужна больше, чтобы подобраться к лидирующей группе. Если команда Витории уступит, то будут большие проблемы в дальнейшем.

- Но ничья «Спартак» дома вряд ли устроит.

- Это да. Только победа. Но отсутствие травмированных атакующих игроков, и плюс набирающие кондиции футболисты говорят, что проблем больше у «Спартака». Так что наиболее реальный вариант – это ничья.

Елена Григорьевская