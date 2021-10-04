Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о выходе «Спартака» из кризиса.

- У «Спартака» три победы подряд. Команда вышла из кризиса?

- Кризиса не было. Были проблемы, связанные с составом. То одна группа футболистов играла, то другая. Отсюда невнятный рисунок игры. И почему-то команда играла медленно. Сейчас появились какие-то сдвиги в лучшую сторону, но там еще работать и работать. Есть материал, интересные футболисты, но еще предстоит сделать коллектив, который будет выдавать игру с большими шансами на победу, чем у соперника.

- А что скажете о победе над «Ахматом»?

- Во многом гол «Ахмату» лежит на совести соперника. Там была несогласованность в центре поля, грозненцы были раскрыты, резко потеряли мяч. А «Спартак» сумел воспользоваться этой ошибкой соперника. Пошел быстрый, удобный пас и гол. То есть, команда может наказать за ошибки. Это хорошо.

- Есть мнение, что сработал переход на схему с тремя центральными защитниками, в том числе с новичком Кофрие. Согласны?

- Все зависит от результатов. Если что-то застопорится, опять пойдут разговоры. Схемы в принципе повторяются во многих командах. У каждой есть как плюсы, так и минусы. И схема может трансформироваться по ходу матча. Важно умение команды быстро переходить от системы к системе в данный момент игры.

- Согласны с тем, что пара Умяров - Литвинов - один из ключей к успеху в последних матчах?

- Мне импонирует эта пара. К Литвинову нужно повнимательнее присмотреться. У него такой возраст, что самое время пробовать себя в основе. Можно и пораньше. То, что он прошел школу «Спартака», - это очень хорошо. Но важно не просто показать уровень, а держать его. У молодых ребят он скачет и прыгает. Синусоида есть у всех молодых футболистов. Она прыгает то вверх, то вниз, но нижняя часть становится выше уровнем. И ниже определенного уровня футболист не падает. Хочется пожелать Литвинову стабильности. На своих ребят всегда приятнее смотреть, чем на иностранцев. А в «Спартаке» Крал, Хендрикс, Фернандо были топовым в последние годы. Я бы еще Игнатова добавил к Умярову и Литвинову. По креативу мне симпатичен этот вариант. Это как динамовский вариант. Видна мысль в игре, и ты стараешься думать вместе с ними. Это очень интересно.

- В последнее время Бакаев здорово прибавляет. Почему у него не получилось забить пенальти «Ахмату»?

- Пенальти - это лотерея. Вратарь удачно упал, и все. Всегда есть элемент «угадал - не угадал». Я бы не сказал, что в промахе Бакаева есть какая-то системность. Дай ему пробить еще раз, он забьет.

- Недавно казалось, что «Спартак» увяз в середине таблицы, а сейчас он лишь на очко отстает от четвертого места и на три - от второго. Команда возвращается в борьбу за высокие места?

- Конечно. Это дистанция одного тура. Другое дело, что когда перед «Спартаком» очень много команд, все сразу не споткнутся.

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- В прошедшем туре споткнулись.

- Это да. Все лидеры и хозяева потеряли очки. Но три очка – этот кажущаяся близость. Это до ближайшего соперника. А если их несколько, надо выдать целую серию, чтобы ликвидировать отставание.

- Впереди у «Спартака» сложный отрезок с топовыми соперниками – «Динамо», «Лестером», потом «Зенитом».

- Тут еще многое будет зависеть от сборников. Первые матчи после сборной бывают скомканными. Поэтому если «Спартак» напряжется, может выглядеть лучше соперников, которые отдали много футболистов в национальные команды.

Елена Григорьевская