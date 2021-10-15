Павлюченко считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Динамо»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассчитывает увидеть победу своей бывшей команды в столичном дерби, которое состоится в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«На мой взгляд, фаворитом этой пары является именно «Спартак». Команда нащупала свою игру и продолжает прогрессировать. Весомым фактором станет свой стадион», - передаёт слова Романа Павлюченко «ВсёПроСпорт».

Что касается «Динамо», то эксперт назвал пребывание «бело-синих» в тройке сильнейших заслуженным.

Бывший игрок сборной России предположил, что в предстоящем матче определяющим окажется фактор стабильности, и поэтому он отдал предпочтение «Спартаку» с более опытными игроками в составе.