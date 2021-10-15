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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Динамо»

15 Октября 2021 • 21:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.60 3.25 2.80
Через 20 ч. 49 мин.

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассчитывает увидеть победу своей бывшей команды в столичном дерби, которое состоится в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«На мой взгляд, фаворитом этой пары является именно «Спартак». Команда нащупала свою игру и продолжает прогрессировать. Весомым фактором станет свой стадион», - передаёт слова Романа Павлюченко «ВсёПроСпорт».

Что касается «Динамо», то эксперт назвал пребывание «бело-синих» в тройке сильнейших заслуженным.

Бывший игрок сборной России предположил, что в предстоящем матче определяющим окажется фактор стабильности, и поэтому он отдал предпочтение «Спартаку» с более опытными игроками в составе.

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Спартак Москва Роман Павлюченко Динамо Москва
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