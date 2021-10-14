Во избежание застоя: 7 конкурентов для Александра Максименко

Сегодня появилась информация о том, что зимой «Спартак» будет искать голкипера с российским паспортом. В клубе полагают, что Максименко нужна конкуренция сильнее, чем есть сейчас, что вполне оправдано. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных вратарях для «Спартака».

Иван Ломаев («Крылья Советов»)

Не секрет, что Ломаев заинтересовал «Спартак» ещё после успешного сезона в ФНЛ, что подтвердил спортивный директор самарцев Сергей Корниленко. Иван и правда очень хорош в этом сезоне: 14 мячей в 10 матчах, будучи вратарём 10-й команды чемпионата – очень хороший результат. Остается вопрос, есть ли смысл сейчас переходить в «Спартак», понимая, что Максименко с большой долей вероятности останется первым номером, несмотря на некоторые огрехи. Пикантности ситуации добавляет и то, что у Ломаева и Максименко один агент: есть сомнения, что в интересах Павла Андреева устраивать конкуренцию своим клиентам в одном клубе.

Николай Заболотный («Сочи»)

У Заболотного есть 6 матчей в «Спартаке» в сезоне 2011/12. Увы, закрепиться в основе тогда он не сумел, а затем, изрядно поколесив, осел в запасе «Сочи». Быть может, возвращение в «Спартак» будет для него хорошим вариантом. После четырёх лет у берегов Чёрного моря можно задуматься и о столице, тем более, в прошлом сезоне Заболотный успел показать, что в случае чего на него можно рассчитывать. В свои 31 с небольшим Николай уж точно находится в тонусе и может быть полезен «красно-белым».

Виталий Гудиев ( «Ахмат»)

Когда-то «Спартак» уже забирал из Грозного вратаря, который стал любимцем трибун. Возможно, стоит присмотреться к воспитаннику «Алании». Гудиев крепкий вратарь, который пусть и не творит феерию, остается весьма надёжным и уверенным в себе. Ему не привыкать к серьёзной конкуренции и непростым условиям, так что вряд ли его как-то смутит борьба с Максименко. Он уже давно в «Ахмате» и готов к новому вызову. К тому же Виталий недавно лишний раз доказал, что является специалистом по отражению пенальти, а это может стать дополнительным аргументом в его приглашении.

Ростислав Солдатенко («Алания»)

Лучший голкипер прошлого сезона ФНЛ обладает большим талантом, смелостью и острым языком. Солдатенко не стесняется играть в стиле Нойера, что для ФНЛ большая редкость, но по большей части это работает, хотя гол с центра поля от «Волгаря» запомнился надолго. Солдатенко хорош на линии и лучше всех в ФНЛ играет ногами, что также может пойти в плюс. Он уже успел дерзко высказаться о Максименко и Сафонове, так что в случае чего приложит все усилия, чтобы подтвердить это делом. И всё-таки при всех его плюсах излишняя горячность смущает.

Андрей Голубев («Нефтехимик»)

А вот голкипер «Нефтехимика» полная противоположность Солдатенко. Он совсем не яркий, но очень надёжный и уверенный в себе. Уроженец Ижевска никогда не играл в РПЛ, но уже в первом же сезоне в ФНЛ показал очень хороший уровень. Несмотря на не самые богатырские габариты, Голубев не допускает больших ошибок, а порой здорово выручает. Последние сезоны доказывают, что он уж точно сильнее голкиперов из «Спартака-2» и вполне может рассматриваться в роли одного из дублеров Максименко, если «Спартак» действительно сильно хочет менять вратарский цех.

Максим Бориско («Балтика»)

Прошлым летом голкипером интересовался «Локомотив», но до конкретики дело не дошло. За это время Бориско принял вратарский пост в молодёжной сборной у Сафонова и Максименко. Именно он защищал ворота в последних трёх матчах и, ни разу не пропустив, не дал усомниться в своём уровне. Вратарь «Балтики» очень габаритный и прыгучий, а ещё, что нетипично для ФНЛ, он здорово действует на выходах: это действительно его сильный козырь, который уже разглядели в РПЛ. Без сомнения, за вратарём, который выдал 4 сухаря в 10 матчах и не подводил команду, следят на самом высоком уровне. Для «Спартака» это хороший вариант получить солидный актив, который в случае чего летом можно будет отдать в аренду.

Виталий Ботнарь («Торпедо»)

Воспитанник «Локомотива» свой шанс так и не получил, да и за «Казанку» сыграл всего один матч, а затем ушёл в «Торпедо», где сначала плотно сел в запас, но постепенно сумел отвоевать место в основе. У Ботнаря отличная школа, он достаточно прыгуч и подвижен на линии и очень здорово читает игру. Прямо сейчас он безальтернативый игрок основы «Торпедо», но едва ли откажется от шанса попробовать себя в «Спартаке». Молодой и голодный конкурент в лице Ботнаря должен куда больше подстёгивать Максименко, чем умудрённый опытом Ребров, который в любом случае уже не станет первым номером.

Сергей Румянцев