​Шварц прокомментировал потасовку в дерби против «Спартака»

Дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках одиннадцатого тура чемпионата России завершилась вничью со счётом 2:2, причём «бело-голубые» упустили перевес в два мяча, дважды пропустив в концовке. Одним из самых обсуждаемых моментов встречи стала потасовка в конце первого тайма. Об этом моменте на пресс-конференции высказался тренер «динамовцев» Сандро Шварц.

«Я не видел, с чего всё началось. Жиго повёл себя эмоционально, но это понятно, ведь это было дерби. Судья быстро взял игру под контроль, и дальше конфликтов не было. Мы с Жиго поговорили после игры. Никаких провокаций не было, всё нормально», - высказался Шварц.